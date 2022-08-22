У озері в місті Великі Мости, що на Львівщині, втонув 58-річний мешканець Волині. Тіло чоловіка витягнули на берег місцеві рятувальники ввечері 21 серпня.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 21:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті Великі Мости Червоноградського району в озері виявлено тіло чоловіка, 1964 року народження, жителя м. Горохів Волинської області.

Рятувальники за допомогою човна та мотузки витягнули тіло без ознак насильницької смерті на поверхню та передали працівникам поліції. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Рятувальники Львівщини вкотре нагадують основні правила безпеки на водоймах яких слід дотримуватись: