У озері на Львівщині втопився 58-річний мешканець Волині
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У озері в місті Великі Мости, що на Львівщині, втонув 58-річний мешканець Волині. Тіло чоловіка витягнули на берег місцеві рятувальники ввечері 21 серпня.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 21:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті Великі Мости Червоноградського району в озері виявлено тіло чоловіка, 1964 року народження, жителя м. Горохів Волинської області.
Рятувальники за допомогою човна та мотузки витягнули тіло без ознак насильницької смерті на поверхню та передали працівникам поліції. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
Рятувальники Львівщини вкотре нагадують основні правила безпеки на водоймах яких слід дотримуватись:
- Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
- Безпечніше відпочивати на воді вдень.
- Не купайтеся відразу після прийому їжі та в нетверезому стані.
- Не рекомендується купатися поодинці.
- Не переоцінюйте своїх сил.
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Безпека на воді ZAXID.NET