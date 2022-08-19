Від укусів оси у чоловіка розвинулася алергія, він загинув на місці

У лісі поблизу гори Ігровець на Прикарпатті помер 60-річний мешканець Івано-Франківська, який разом з 13-річною донькою пішов по гриби. За даними рятувальників, чоловіка покусали оси, у нього виникла алергічна реакція, до того ж потерпілий мав захворювання серця. Загиблого грибника виявив у лісі випадковий турист, який викликав службу порятунку. Врятувати життя чоловіка не вдалося: медики, які прибули на місце, констатували смерть. Дівчинці лікарі також надали допомогу, оскільки дитину також покусали комахи. Зараз її здоров’ю нічого не загрожує.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері четверга, 18 серпня, на маршруті до гори Ігровець поблизу села Стара Гута на Прикарпатті. Виклик про допомогу рятувальники отримали о 19:15. Виявилося, що випадковий турист натрапив у лісі на чоловіка без свідомості, біля якого була перелякана і заплакана дитина.

У прес-службі ДСНС Прикарпаття ZAXID.NET уточнили, що чоловіка, який разом з донькою пішов у ліс збирати гриби, покусали оси. Грибник помер від алергічної реакції, яка ускладнилася супутніми хворобами серця.

«На місці медики констатували смерть потерпілого. Виявилося, що чоловіка під час збирання грибів у лісі покусали оси. У потерпілого були хвороби серця, від отриманих укусів він помер одразу на місці події», – зазначили у ДСНС.

Загиблим виявився 60-річний мешканець Івано-Франківська. Його 13-річну доньку також покусали оси, медики надали допомогу дівчинці, зараз її здоров’ю нічого не загрожує.

«Після проведення слідчих дій працівниками поліції, рятувальники транспортували тіло загиблого чоловіка до села Стара Гута. Для проведення аварійно-пошукових робіт було направлено п’ять рятувальників та кінологів», – йдеться у повідомленні ДСНС.