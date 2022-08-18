Велосипедита із серйозними травмами доставили до лікарні

У Закарпатській області 48-річний місцевий мешканець на велосипеді злетів зі стрімкого схилу в річку Вича. Падіння чоловіка побачив випадковий перехожий, який викликав рятувальників. Велосипедиста витягли з води, підняли на берег та передали медикам. Наразі чоловік з численними травмами перебуває у лікарні.

Про інцидент у четвер, 18 серпня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття. Нещасний випадок стався у селі Сасівка Мукачівського району. Велосипедист не справився з керуванням і злетів з крутого схилу вниз у річку. Рятувальники 300 метрів несли чоловіка вниз по течії річки Вича, щоб знайти пологий вихід на берег і підняти травмованого.

«Місцевий мешканець їхав на велосипеді неподалік від села Сасівка, коли злетів у річку Вича й сильно травмувався. До служби порятунку про подію повідомив випадковий очевидець. Рятувальники зі Сваляви, що прибули на місце, поклали постраждалого на ноші й 300 м несли вверх по течії, аби знайти пологий вихід на берег», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Травмованого велосипедиста забрала «швидка», наразі чоловік із серйозними травмами перебуває у лікарні у Сваляві.