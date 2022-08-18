Внаслідок сильного вітру вогонь швидко розповсюдився на полі. Жінка намагалась загасити його самотужки і під час цього знепритомніла

У селі Покащів на Волині внаслідок спалювання стерні загинула 76-річна жінка. Вона намагалась самотужки загасити вогонь на полі, але під час цього знепритомніла і впала у вогонь. Внаслідок цього жінка отримала 90% опіків шкіри і згодом померла в лікарні.

Нещасний випадок стався в середу, 17 серпня, у селі Покащів Олицької громади Луцького району. 76-річна мешканка села випалювала на полі стерню. Від сильного вітру полум'я почало неконтрольовано розповсюджуватись по полю.

Жінка злякалась і почала гасити вогонь підручними засобами, але не впоралася, знепритомніла та впала в полум’я. Внаслідок цього отримала опіки 90% шкіри. Жінку ще встигли доправили до лікарні, але, незважаючи на надану допомогу, вона померла у медзакладі від отриманих травм.

«Фахівці ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників та дотримуватись правил пожежної безпеки», – додають в прес-службі ДСНС Волині.

Зазначимо, що подібні трагічні випадки не є рідкістю. До прикладу, наприкінці липня лише за одну добу на Івано-Франківщині загинули троє людей, які палили суху траву.