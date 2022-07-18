Вогонь виник у приміщенні літньої кухні, а тоді перекинувся на господарську будівлю поруч

У селі Старий Загорів Локачинської громади в пожежі загинув 44-річний чоловік та його чотирирічна донька. Відомо, що пожежа виникла у літній кухні, а згодом перекинулась на господарську будівлю поруч. Що саме спричинило займання, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про пожежу надійшло близько 04:30 у понеділок, 18 липня. Рятувальників повідомили, що в селі Старий Загорів Володимир-Волинського району виникла пожежа у літній кухні. Вогонь також перекинувся на господарську будівлю поруч.

«На місце події спрямували рятувальників 15 пожежно-рятувальної частини селища Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця. Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52», — йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його чотирирічної доньки.

Наразі невідомо, що саме спричинило виникнення пожежі, це з'ясовують спеціалісти.