Займання виникло на сушці зерна ввечері 6 липня

Внаслідок пожежі на фермерському господарстві неподалік Тернополя згоріли 2 тонни ячменю. Ще 20 тонн пошкодив вогонь. Причини пожежі, що виникла на сушці ячменю, наразі невідомі, їх з'ясовують спеціалісти.

Як повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини, пожежа виникла близько 19:00 у середу, 6 липня, у селі Довжанка Підгороднянської громади. Йдеться про фермерське господарство «Олійник». Вогонь знищив покриття піднавісу на сушці ячменю, площею 100 м2, а також 2 тонни ячменю. Крім того, ще 20 тонн ячменю були пошкоджені полум'ям.

«Пожежу ліквідовано черговими караулами двох пожежно-рятувальних частин із залученням працівників головного управління. Під час гасіння врятовано елементи конструкцій сушки та піднавісу, а також орієнтовно 60 тонн ячменю», – повідомляють в ДСНС.

Наразі невідомо, чому саме виникла пожежа, її причини встановлюють.

Додамо, що фермерське господарство «Олійник» працює в Довжанці з 1997 року. Його основний вид діяльності – вирощування зернових, бобових та насіння олійних культур.ф