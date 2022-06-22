Для вивезення краденого зерна окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту

Російські окупанти готуються вивозити з Запорізької області українське зерно. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

У відомстві заявили, що для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту.

«Разом з тим до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до РФ», – повідомили в ОВА.

Зазначається також, що на Запорізькому напрямку ситуація контрольована, без суттєвих змін. Ворог продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

Зауважимо, що держава-терорист Росія навмисно блокує українські порти та морські шляхи в Чорному морі для вивезення зерна з України, а також перешкоджає вивезенню залізницею, завдаючи ракетних ударів по елеваторах і залізничній інфраструктурі.

Кремль прагне спровокувати голод в африканських країнах, який призведе до хвилі міграції до Європи, сподіваючись вчинити таким чином тиск на ЄС. Кремль вимагав зняти з РФ санкції, запроваджені за війну в Україні, в обмін на розблокування українських портів.