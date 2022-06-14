На території України зараз знаходиться тисячі тонн зерна, проте його неможливо вивезти морськими шляхами

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні, зокрема з Польщею. Про це президент США Джозеф Байден заявив під час виступу на Конгресі виробничих профспілок Американської федерації праці, пише «Економічна правда».

За його словами, на території України зараз знаходиться тисячі тонн зерна, проте його неможливо вивезти морськими шляхами, бо ті судна просто підірвуть у Чорному морі.

«Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство», – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним морем, оскільки воно «буде підірване у воді».

Разом із союзниками США також працюють над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею.

«Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відрізняється від колії в Європі, тому ми будемо будувати тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища на (європейські) вагони і далі в океан», – додав Байден.