Погрожуючи зброєю окупанти змушували працівників вантажити зерно та вивозили його у невідомому напрямку

На Запоріжжі окупанти викрали майже 2 тис. тонн українського зерна із підприємств, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Офісу Генпрокурора, з підприємства у Васильківському районі окупанти вивезли понад 1,2 тис. тонн зерна. А зі складських приміщень сільгосппідприємства у Пологівського району вкрали майже 500 тонн насіння соняшника.

Повідомляється, що упродовж травня-червня цього року військовослужбовці Збройних сил РФ, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, що розташоване на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на автомобілі без номерних знаків з позначками «Z».

«Викрадені у підприємства понад 1,2 тис. тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку», – повідомили 14 червня у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Також відомо, що 8-9 червня озброєні російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, що розташоване у с. Нестерянці Пологівського району, майже 500 тонн насіння соняшника.

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Оскільки Росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур. Наразі Україна експортує зерно двома маршрутами і домовляється про третій. До слова, вчора вперше новим маршрутом до Іспанії прибуло судно з українською кукурудзою.

Нагадаємо, на початку червня росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Раніше також стало відомо, що Росіяни вже вивезли в Сирію 100 тис. тонн вкраденого в Україні зерна.