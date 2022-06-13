Російські кораблі блокують порти України у Чорному морі з початку повномасштабної війни

До порту Ла-Корунья в Іспанії прибула перша партія українського зерна, яку доставили так званим новим морським шляхом, що відкрили у Балтійському морі. Судно Alppila з 18 тис. тонн кукурудзи прибуло до іспанського порту зранку 13 червня, корабель розвантажать до 14 червня, повідомляє CNN із посиланням на пресслужбу порту.

Судно використовувало «новий морський шлях», що відкрили у Балтійському морі, щоб уникнути блокади Росією портів України на Чорному морі.

Видання не вказує, чи надходила українська кукурудза в якісь інші іспанські порти після початку російського вторгнення 24 лютого.

Зауважимо, що понад 20 млн тонн зерна заблоковані РФ в українських портах. Сама ж Росія своїми діями провокує світову продуктову кризу.

Напередодні заступник українського міністра закордонних справ Дмитро Сенік заявив, що Україна веде перемовини про нові маршрути із Румунією, Польщею та країнами Балтії для перевезення 22 мільйонів тонн зерна.

В ООН проаналізували, що 276 млн людей у всьому світі вже стикалися з гострим голодом на початку 2022 року. Очікується, що цей показник зросте на 47 млн, якщо війна в Україні продовжиться. Зазначається, що найбільше людей постраждають у Субсахарській Африці.