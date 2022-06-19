Під час раптового візиту до Києва 17 червня Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Заходу необхідно зробити чотири кроки для того, щоб Україна змогла вистояти у війні з Росією. Про це він написав у своїй колонці для британського видання The Sunday Times.

«Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше», – написав Джонсон і зазначив, що Велика Британія і наші союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для справи України

Насамперед на думку Джонсона, Захід має забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням. Прем’єр-міністр Великої Британії також зазначив, що його держава має намір навчати близько 10 тис. українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військове навчання за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.

Другим кроком на думку британський прем’єра, має стати те, що Захід має допомогти Україні зберегти стабільність державних інституцій фінансовою допомогою, адже влада має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітні плати та пенсії, а також фінансувати відновлення зруйнованих будівель.

Третім кроком стане забезпечення маршрутів для експорту українського продовольства, насамперед зерна, для збереження надходження в українську економіку.

Зрештою, голова британського уряду вказав на необхідність розблокування українських морських портів та вивезення 25 млн тонн пшениці та кукурудзи, які потребують найменш розвинені країни світу, яким загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України. Відтак, надання Україні відповідного озброєння та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН із створення безпечного коридору з Одеси, зауважив він.

«Жоден з цих кроків не дасть миттєвих результатів, хоча необхідність відновлення експорту продовольства навряд чи може бути більш нагальною. Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великої Британії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки», – наголосив Борис Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, здійснив другий за час війни неоголошений візит до Києва. Під час цієї поїздки він, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.