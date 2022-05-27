Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС. Про це повідомило італійське видання Corriere Della Sera.

«Прем’єр Великої Британії пропонує створити нову систему політичних, економічних та військових альянсів, яка буде альтернативою Європейському Союзу і збере країни, "об'єднані недовірою до Брюсселя, а також до відповіді Німеччини на військову агресію Росії"», – стверджують журналісти.

За словами джерел Corriere Della Sera, Джонсон працює над цією ідеєю вже більше місяця. Свою ініціативу прем'єр Великої Британії уперше представив Володимиру Зеленському, під час зустрічі у Києві 9 квітня.

За попередніми даними, модель співдружності, яку прагне створити Борис Джонсон, визначала б Велику Британію як лідера і включала б Україну, Польщу, Естонію, Латвію, Литву, а також, можливо, Туреччину.

Після візиту прем'єра Британії до Києва переговори щодо цієї ідеї продовжуються, пише видання.