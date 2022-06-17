Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським під час раптового візиту до Києва 17 червня

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, здійснив другий за час війни неоголошений візит до Києва. Під час цієї поїздки він, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.

Як пише Sky News, у п’ятницю Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити промову перед парламентарями і представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому. Потім Зеленський опублікував відео з Джонсоном, а Джонсон – спільне фото із Зеленським.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

Згодом Зеленський опублікував більше подробиць про перемовини з Джонсоном.

«Наші переговори з Борисом Джонсоном сьогодні, як і завжди, були максимально щирими та предметними. Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави», – повідомив він.

Крім того, Джонсон запропонував Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс російсько-української війни.

«Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самих свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни», – зазначив Джонсон, якого цитує The Independent.

Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

«Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна», – додав він.

Зазначимо, що це вже другий неоголошений візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України з початку повномасштабної війни. Вперше він відвідав Київ з неоголошеним візитом у квітні і став першим очільником держави «Великої сімки», що прибув до української столиці з моменту повномасштабного російського вторгнення.