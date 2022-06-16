Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109 для України

Велика Британія передасть Україні понад два десятки САУ M109. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Бен Воллес, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ M109. Дякуємо союзникам і продовжуємо нарощувати потужність», – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За інформацією «Укрінформу» з посиланням на Sky News, Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну. Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі.

«Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові», – сказав Воллес.

Він сказав, що у деяких районах РФ перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20:1. Однак, за словами Воллеса, союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу її силам здобути перевагу. А також зазначив, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході».

Нагадаємо, сьогодні президент Еммануель Макрон повідомив, що Франція надасть Україні додаткові самохідні артилерійські установки «Цезар». Напередодні стало відомо, що Україна отримає від США додаткову військову допомогу на 1 млрд доларів, а також, що Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів».

Що відомо про САУ M109?

M109 (англ. M109 howitzer) — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. Розроблена на початку 1960-х років.

M109 базувалася на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Оснащувалася 155-мм гарматою M126 на станку M127 Howitzer Mount, боєукладка 28 снарядів різного типу. Допоміжне озброєння — великокаліберний кулемет M2HB з 500 набоями. Звичайна швидкострільність — 3 постріли в хвилину, максимальна — 6 постр/хв. Екіпаж складається з шести осіб. М109 має низку модифікацій.