Під час візиту до Києва Макрон оголосив про поставку в Україну 6 додаткових САУ Caesar

Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок «Цезар» (CAESAR). Про це президент Франції повідомив у четвер, 16 червня.

«Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити ще 6 додаткових», – сказав Еммануель Макрон під час візиту до Києва, повідомляє Le Figaro.

Окрім того, видання повідомляє, що четверо європейських лідерів: Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі та Клаус Йоханніс, які 16 червня приїхали до Києва, запевнили Володимира Зеленського, що підтримують Україну, як кандидата на членство в ЄС.

«Ми всі четверо підтримуємо статус Києва як безпосереднього кандидата на членство в ЄС», — заявив Макрон.

Також сьогодні Макрон відвідав Ірпінь, де висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір.

Зазначимо, що раніше Франція передала Україні 12 установок калібру 155 мм. До слова, минулого тижня під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Макрон пообіцяв надати Україні важке озброєння.

За інформацією профільного ресурсу Defense Express, самохідна артилерійська установка CAESAR є однією з найпопулярніших у світі колісних САУ. Вона створена і виробляється французькою компанією Nexter. Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстань від 20 до 50 км зі швидкістю 6-8 пострілів за хвилину. Перебувають на озброєнні Франції, Саудівської Аравії, Таїланду та Індонезії, а також замовлені Данією. Загалом випущено понад 270 одиниць CAESAR. Відомо, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.