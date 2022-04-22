CAESAR є однією з найпопулярніших колісних САУ у світі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна направить Україні самохідні артилерійські установки «Цезар» (CAESAR). Про це пише французьке видання Ouest-France.

«Позавчора мав розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Ми, як і раніше, поставляємо суттєве озброєння: від «Міланів» до «Цезарів» та ще кілька видів зброї. Я вважаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом», – наголосив Макрон.

Водночас французький президент не зазначив, коли українським військовим очікувати на САУ та у яких кількостях вони будуть надані Україні.

Макрон зазначив, що тактика Франції та Німеччини полягає у тому, щоб допомагати максимально українцям, але водночас бути обережними, щоб «не стати стороною конфлікту».

Самохідна артилерійська установка CAESAR, яка створена і виробляється французькою компанією Nexter, одна з найпопулярніших у світі колісних САУ.

Вона перебуває на озброєнні Франції, Саудівської Аравії, Таїланду та Індонезії, а також замовлена Данією. Загалом випущено понад 270 одиниць CAESAR, зазначає профільний ресурс Defense Express.

155-мм гармата CAESAR TR F1 забезпечує вогонь на відстані близько 20 км, а при пострілі активно-реактивним снарядом – близько 40-50 км.

За точність відповідає комп'ютеризована система керування вогнем з використанням супутникової навігації, яка проводить наведення на ціль в автоматичному режимі. Темп вогню, завдяки частковій автоматизації заряджання, складає 6 пострілів за хвилину.

У якості шасі обрано шасі 6х6 Renault Sherpa 10, яке дозволяє рухатись дорогами зі швидкістю до 80 км/год.