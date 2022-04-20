ЗРК «Містраль» використовувався зокрема на норвезьких корветах

Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

ЗРК «Містраль» здатні збивати літаки і вертольоти на малих висотах.

Як заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам, війна в Україні може затягнутися, і їй потрібна міжнародна підтримка.

«ЗРК «Містраль» – це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні», – зазначив він.

В цей час Україні передали близько 100 зенітно-ракетних комплексів «Містраль», які були зняті з озброєння армії Норвегії. Як повідомляється, ЗРК використовувався зокрема на норвезьких корветах. Проте влада країни планує замінити цей тип систем протиповітряної оборони. Таким чином, за даними міністерства оборони, безоплатна передача комплексів не матиме серйозних наслідків для національної безпеки країни.

Mistral – ЗРК з інфрачервоною пасивною головкою самонаведення для ураження вертольотів і літаків, що низько летять. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрільби – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 90 мм, її маса – майже 19 кг (бойової частини – 3 кг). Вражає ціль 1800 кульками вольфрамового сплаву. Маса пускової установки – 24 кг.

Крім того, повідомляється про прийняте рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Україна отримала від інших країн допомогу, яка дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.