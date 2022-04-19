Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили у вівторок, 19 квітня, про надання Україні артилерії.

Зокрема, Джо Байден підтвердив намір Вашингтона відправляти в Україну більше артилерійського озброєння.

«Так», – заявив він, відповідаючи на запитання журналіста, чи відправить він «більше артилерії» в Україну.

Про відправку артилерії в Україну також заявив ще один потужний союзник України – Борис Джонсон.

«Це стане артилерійським конфліктом. Їм [Україні] потрібна підтримка артилерією і це те, що ми можемо надати у доповнення до інших форм підтримки», – заявив Борис Джонсон, коментуючи відповідне рішення.

Як інформував ZAXID.NET, 13 квітня Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги України обсягом 800 млн доларів. Йдеться про передачу гелікоптерів, артилерійських систем, бронетехніки.

Також про надання Україні бронетехніки заявили Нідерланди.