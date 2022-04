Волонтери планують купити за кордоном автомобілі для потреб ЗСУ

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула оголосив про збір 11 млн грн на закупівлю транспорту для українських військових. Про збір коштів він оголосив у вівторок, 19 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових за кордоном автомобілі:

Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 шт.);

Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 шт.);

Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 шт.);

Total Gbr – 267750 (1 шт.);

На це необхідно 10-11 млн грн залежно від актуального курсу валют. Тому волонтери просять долучитися до збору коштів.

«Тачки перевірені і у хорошому стані. Чим швидше проплатимо, тим швидше доїдуть. Донати у криптовалюті вітаються. Я прошу вас усіх допомогти закрити це питання до Великодня», – написав Сергій Притула у Facebook.

Нагадаємо, що Сергій Притула вже не перший рік займається збором коштів на потреби української армії. У березні менш ніж за добу його волонтери зібрали 30 млн грн на придбання потужних безпілотників для ЗСУ.

Реквізити для переказу коштів:

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

Євро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу «Благодійна допомога»

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

Одержувач: Притула С. Д.

Рахунок: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01