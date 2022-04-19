Сергій Притула терміново збирає 11 млн грн на автомобілі для військових
Волонтери сподіваються зібрати необхідну суму до Великодня
Волонтер та громадський діяч Сергій Притула оголосив про збір 11 млн грн на закупівлю транспорту для українських військових. Про збір коштів він оголосив у вівторок, 19 квітня, на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових за кордоном автомобілі:
- Mercedes G wagons – GBR 17250 (13 шт.);
- Land Rover Defenders – GBR 11000 (2 шт.);
- Mercedes Unimog GBR – 21500 (1 шт.);
- Total Gbr – 267750 (1 шт.);
На це необхідно 10-11 млн грн залежно від актуального курсу валют. Тому волонтери просять долучитися до збору коштів.
«Тачки перевірені і у хорошому стані. Чим швидше проплатимо, тим швидше доїдуть. Донати у криптовалюті вітаються. Я прошу вас усіх допомогти закрити це питання до Великодня», – написав Сергій Притула у Facebook.
Нагадаємо, що Сергій Притула вже не перший рік займається збором коштів на потреби української армії. У березні менш ніж за добу його волонтери зібрали 30 млн грн на придбання потужних безпілотників для ЗСУ.
Реквізити для переказу коштів:
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
USDT (TRC20)
TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37
ETH
0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2
BTC
bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
БО Благодійний фонд Сергія Притули
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