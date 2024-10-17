Імовірно, Ях'я Сінвар помер під час перестрілки в Рафаху на півдні Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала лідера політичного бюро угруповання ХАМАС Ях'ю Сінвара. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, передає телерадіокомпанія BBC 17 жовтня.

Зазначається, що глава МЗС Ізраїлю надіслав особисте повідомлення про ліквідацію Сінвара десяткам своїх колег по всьому світу. Він заявив, що лідер ХАМАСу був убитий ізраїльськими солдатами 17 жовтня.

«Ліквідація Сінвара відкриває можливість для негайного звільнення заручників і прокладає шлях до змін, які призведуть до нової реальності в Газі – без ХАМАС і без контролю Ірану», – прокоментував Кац.

Джерело Politico в уряді Ізраїля повідомило, що на момент загибелі Сінвар перебував в будівлі в Рафаху, розташованому на півдні у Секторі Гази.

«Солдати ЦАХАЛу вступили в перестрілку з бойовиками ХАМАСу біля будівлі, і Сінвар був знайдений всередині разом з кількома іншими командирами ХАМАСу. Невідомо, чи Сінвар жив у будівлі, чи був там проїздом», – сказав співрозмовник видання.

Невдовзі після оприлюднення заяви Каца, ЦАХАЛ повідомив, що Сінвара убили на півдні Гази не 17-го, а 16 жовтня.

«Ях'я Сінвар був ліквідований після того, як протягом останнього року переховувався за спинами цивільного населення Гази, як над землею, так і під землею в тунелях ХАМАСу в секторі Газа», – йдеться в заяві Армії оборони Ізраїля.

Ізраїльські військові сказали, що «виявили й ліквідували трьох терористів», додавши, що процес ідентифікації підтвердив, що одним із загиблих був Сінвар. Аналітик BBC Рушді Абуалуф зазначив, що відсутність Сінвара на сцені в Газі є найбільшою стратегічною втратою для ХАМАСу на сьогодні. Ізраїльські офіційні особи заявили, що вони вкрай стурбовані долею заручників, які все ще утримуються в анклаві в Рафаху.

Зазначимо, у серпні Ях’я Сінвар замінив на посаді політичного лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію, який загинув внаслідок авіаудару по Тегерану 31 липня. Тоді міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав обрання Сінвара «ще одним приводом» для його «швидкого усунення».

Що відомо про Ях’ю Сінвара

Ях'я Ібрагім Хассан Сінвар народився у 1962 році в таборі для біженців у Хан-Юнісі на півдні Гази. З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа, і вважався ключовим архітектором нападу 7 жовтня 2023 року, під час якого палестинські бойовики вбили 1200 людей в Ізраїлі.

Як пише ВВС, Ях'я Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії. У 1988 році він організував викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів і вбивство чотирьох палестинців, яких він підозрював у колабораціонізмі. Сінвар був засуджений до чотирьох довічних ув'язнень, утім він відбув лише 22 роки покарання, після чого його обміняли як полоненого.

США визнали Сінвара терористом, а прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у травні запросив ордер на його арешт.