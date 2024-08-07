Командира Ях'ю Сінвара обрали головою політичного бюро руху ХАМАС 6 серпня

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на призначення Ях’ї Сінвара політичним лідером угруповання ХАМАС замість Ісмаїла Ганії, якого нещодавно вбили в Тегерані. Він назвав обрання нового лідера політбюро ХАМАСу «ще одним приводом» для його «швидкого усунення».

«Призначення архитерориста Ях'ї Сінвара новим лідером ХАМАСу замість Ісмаїла Ганії є ще однією переконливою причиною для його швидкого усунення і стирання цієї мерзенної організації з лиця землі», – написав Кац у X [Twitter].

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

Нагадаємо, 31 липня у Тегерані, столиці Ірану, під час авіаудару загинув політичний лідер палестинського угруповання ХАМАС 62-річний Ізмаїл Ганія. ХАМАС звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв помститися. У зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшили свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.

3 серпня стало відомо, що в Ірані заарештували десятки людей після ліквідації ватажка ХАМАС. Йдеться про високопосадовців розвідки, військових чиновників і персонал будинку, де загинув Ісмаїл Ганія.

1 серпня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію командувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, який з 1996 року очолював військове крило ісламістської організації ХАМАС. 58-річного Дейфа вважають ініціатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

5 серпня Іран через Угорщину попередив Ізраїль про своє рішення атакувати ізраїльську територію.

Що відомо про Ях’ю Сінвара

Ях'я Ібрагім Хассан Сінвар народився у 1962 році в таборі для біженців у Хан-Юнісі на півдні Гази. З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа. Вважається, що нині він у Секторі Гази, хоча його поточне місцеперебування невідоме.

Як пише ВВС, Ях'я Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії. У 1988 році він організував викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів і вбивство чотирьох палестинців, яких він підозрював у колабораціонізмі. Сінвар був засуджений до чотирьох довічних ув'язнень, утім він відбув лише 22 роки покарання, після чого його обміняли як полоненого.

У США Сінвара визнано терористом, а прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у травні запросив ордер на його арешт.