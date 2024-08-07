Уряд Ізраїлю відреагував на призначення нового очільника політбюро ХАМАС
Ях’ю Сінвара називали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на призначення Ях’ї Сінвара політичним лідером угруповання ХАМАС замість Ісмаїла Ганії, якого нещодавно вбили в Тегерані. Він назвав обрання нового лідера політбюро ХАМАСу «ще одним приводом» для його «швидкого усунення».
«Призначення архитерориста Ях'ї Сінвара новим лідером ХАМАСу замість Ісмаїла Ганії є ще однією переконливою причиною для його швидкого усунення і стирання цієї мерзенної організації з лиця землі», – написав Кац у X [Twitter].
Нагадаємо, 31 липня у Тегерані, столиці Ірану, під час авіаудару загинув політичний лідер палестинського угруповання ХАМАС 62-річний Ізмаїл Ганія. ХАМАС звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв помститися. У зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшили свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.
3 серпня стало відомо, що в Ірані заарештували десятки людей після ліквідації ватажка ХАМАС. Йдеться про високопосадовців розвідки, військових чиновників і персонал будинку, де загинув Ісмаїл Ганія.
1 серпня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію командувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, який з 1996 року очолював військове крило ісламістської організації ХАМАС. 58-річного Дейфа вважають ініціатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
5 серпня Іран через Угорщину попередив Ізраїль про своє рішення атакувати ізраїльську територію.
Що відомо про Ях’ю Сінвара
Ях'я Ібрагім Хассан Сінвар народився у 1962 році в таборі для біженців у Хан-Юнісі на півдні Гази. З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа. Вважається, що нині він у Секторі Гази, хоча його поточне місцеперебування невідоме.
Як пише ВВС, Ях'я Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії. У 1988 році він організував викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів і вбивство чотирьох палестинців, яких він підозрював у колабораціонізмі. Сінвар був засуджений до чотирьох довічних ув'язнень, утім він відбув лише 22 роки покарання, після чого його обміняли як полоненого.
У США Сінвара визнано терористом, а прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у травні запросив ордер на його арешт.