Ізмаїл Ганія загинув у своїй резиденції в Тегерані разом із охоронцем

У своїй резиденції у столиці Ірану Тегерані загинув політичний лідер палестинського угруповання ХАМАС 62-річний Ізмаїл Ганія. Про це у середу, 31 липня, повідомив Корпус вартових Ісламської революції Ірану, передає Associated Press.

«Сьогодні вранці (31 липня, – ред.) в Тегерані було завдано удару по резиденції Ізмаїла Ганії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули», – цитує АР повідомлення Корпусу вартових Ісламської революції.

Зазначається, що Ізмаїл Ганія прибув до Тегерану на інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана. У КВІР додали, що наразі триває розслідування загибелі лідера палестинського угрупування.

Як повідомляє CNN, в одній із заяв ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ізмаїла Ганія. Зокрема, у заяві йдеться, що він був убитий під час «ізраїльського рейду на його резиденцію». Ізраїль ці заяви поки що не коментував.

Що відомо про Ізмаїла Ганія

Ізмаїл Абдель Салам Ахмед Ганія народився 23 січня 1963 року в таборі біженців біля міста Газа. Під час закінчення ВНЗ наприкінці 1980-х років долучився до Ісламського руху опору (ХАМАС), а у 2017 році став його лідером.

У травні 2024 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просив ордер на арешт Ізмаїла Ганія та ще двох лідерів ХАМАСу. Їх вважають винними у скоєнні злочинів проти людства та воєнних злочинах на території Ізраїлю та Сектора Гази у жовтні 2023 року. Зокрема, у численних вбивствах та катуваннях та зґвалтуваннях цивільного населення. З 2017 року Ізмаїл Ганія жив у Катарі.