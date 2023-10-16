Підрозділам Армії оборони Ізраїлю вдалося ліквідувати голову розвідки ХАМАС. Про це 16 жовтня повідомляє Jerusalem Post із посиланням на представника ЦАХАЛ.

Відомо, що терориста ліквідували у місті Хан Юніс, розташованому на півдні Сектору Газа. Ім'я ліквідованого не називається, але ЦАХАЛ також оприлюднив кадри удару по об’єкту ХАМАС під час якого, ймовірно, було ліквідовано ватажка терористів.

Watch: IDF assassinates the head of Hamas General Intelligence in Khan Yunis



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Це вже щонайменше четвертий топ-командир ХАМАС, якого ліквідували ізраїльські військові останнім часом. 11 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала у Секторі Гази одного із засновників руху ХАМАС шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама). 14 жовтня представники ЦАХАЛ заявили, що ліквідували командира спецназу ХАМАС Алі Каді. Тоді ж під час удару винищувачами ліквідували Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа та відповідальний за керівництво терористами під нападу на Ізраїль.

Зранку 16 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС Муатаза Іда внаслідок удару по сектору Газа. Ід керував південним округом національної безпеки терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, що 10 жовтня Ізраїль оголосив про перехід до повноцінного наступу на Сектор Гази. Це сталося після того, як в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та «Ісламський джихад» відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1200 людей, багато людей потрапили в полон терористів.