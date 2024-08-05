Конктетні дати імовірного нападу з боку Ірану в уряді Ізраїлю не повідомляють

Іран попередив Ізраїль про своє рішення атакувати ізраїльську територію. Це повідомлення було передане через Угорщину, повідомило видання The Jerusalem Post у понеділок, 5 серпня, з посиланням на голову МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца.

Повідомлення від Ірану було передано Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який зателефонував безпосередньо Кацу. Сійярто отримав цю інформацію від в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері. Коли ця атака може статися – не уточнили.

«Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль», – сказав Кац.

Він також висловив переконання, що «світ повинен вимагати від Ірану розплати за будь-які агресивні дії, які він здійснює».

Зазначимо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови повідомив міністрам закордонних справ країн «Великої сімки», що Тегеран може напасти на Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин. Водноча 24 години від того моменту вже спливли.

Тим часом як пише The Wall Street Journal, Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору найближчим часом. Застереження вийшло на тлі триваючих погроз іранських офіційних осіб напасти на Ізраїль.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня у столиці Ірану Тегерані було вбито лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію, який прибув для участі в церемонії інавгурації президента. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав здійснити прямий удар по Ізраїлю у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. У зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшують свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.