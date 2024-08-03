Протестувальники у Тегерані на мітингу із засудженням убивства Ісмаїла Ханії з плакатами убитого лідера ХАМАС

В Ірані заарештували понад два десятки осіб після ліквідації ватажка палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії, що сталося 31 липня. Як йдеться у матеріалі The New York Times, мова йде про високопосадовців розвідки, військових чиновників і персонал військового гостьового будинку в Тегерані.

Поінформовані з ходом розслідування іранські чиновники на правах анонімності повідомили ЗМІ, що спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зі шпигунства взяв на себе розслідування і вистежує підозрюваних, які можуть привести до організаторів убивства.

Видання зазначає, що масові арешти підкреслюють, наскільки великим провалом у сфері безпеки для керівництва Ірану стало вбивство Ханії, яке сталося на об'єкті, що ретельно охороняється в столиці країни, лише через кілька годин після інавгурації нового президента.

Також вказується, шо інтенсивність і масштаби розслідування, проведеного гвардійцями, свідчать про те, наскільки це вбивство шокувало і сколихнуло керівництво країни.

Корпус вартових поки що не надав жодних деталей щодо арештів або розслідування вбивства лідера ХАМАС, включаючи причини. Проте вони пообіцяли сувору помсту.

Нагадаємо, що 31 липня у столиці Ірану Тегерані було вбито лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію, який прибув для участі в церемонії інавгурації президента. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав здійснити прямий удар по Ізраїлю у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. У зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшують свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.