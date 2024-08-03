Ударна група авіаносця Авраам Лінкольн відправилася на Близький Схід

Сполучені Штати Америки відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід для захисту Ізраїлю від можливих атак з боку Ірану. Про це повідомили 2 серпня CNN та в Пентагоні.

Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, слова якого наводить CNN, на такий крок США пішли через загострення, викликане вбивством високопоставленого лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані на початку цього тижня.

«Ми чули, як Верховний лідер (Ірану - ред.) голосно і чітко заявив, що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані, і що вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити…», – сказав Кірбі і додав, що США теж потенційно можуть стати жертвами такої атаки.

Тим часом заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що збільшення військової присутності покликане захистити Ізраїль та відповісти на загрози з Ірану.

За словами Сінгх, розгортання відбудеться у відповідь на загрози з боку Ірану і підтримуваних ним бойовиків. Міністр оборони Ллойд Остін наказав, щоб авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN замінила авіаносну ударну групу USS THEODORE ROOSEVELT, яка зараз перебуває в зоні відповідальності Центрального командування. Також Остін доручив передати додаткові крейсери і есмінці, здатні відбивати балістичні ракети, до Європейського і Центрального командування США.

Рішення збільшити обороноздатність на Близькому Сході, за словами посадовиці Міноборони, ухвалили під час розмов між президентом Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця «Авраам Лінкольн» замінити ударну групу есмінця «Теодор Рузвельт», яка зараз діє в Оманській затоці. Крім того, на Близький Схід і в Середземне море також будуть відправлені есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам. Наразі не відомо, які військові кораблі будуть відправлені, однак відомо про наявність щонайменше двох американських есмінців в східній частині Середземного моря, що раніше брали участь у перехопленні іранських ударів по Ізраїлю, що мали місце в квітні цього року.

Нагадаємо, 31 липня у столиці Ірану Тегерані було вбито лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію, який прибув для участі в церемонії інавгурації президента. Це сталося всього за кілька годин після того, як Ізраїль заявив, що знищив одного з командирів «Хезболли» у Бейруті.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ «завдати прямого удару по Ізраїлю». Американська розвідка США переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу, а тому готується протидіяти цьому.