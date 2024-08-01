Мохаммед Дейф (на фото праворуч) спланував напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа. Про це ЦАХАЛ повідомив у соцмережі Х (Twitter) у четвер, 1 серпня.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated. — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що 58-річного Мохаммада Дейфа було ліквідовано унаслідок удару по Газі 13 липня, також було ліквідовано інших бойовиків. Там додали, що саме Дейф ініціював, спланував і здійснив різанину 7 жовтня, під час якої на півдні Ізраїлю було вбито 1200 людей, а в секторі Гази викрадено 251 заручника.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант підтвердив у соцмережі Х загибель військового командира, відзначивши, що операція була «проведена чітко і професійно силами ЦАХАЛу».

«Мохаммед Дейф, "Бен Ладен з Гази", був ліквідований 13.07.24. Це важливий крок на шляху ліквідації ХАМАСу як військової та урядової сили в Газі, а також у досягненні поставлених нами цілей цієї війни», – зокрема написав Ґалант.

Він запевнив, що спецслужби Ізраїлю надалі переслідуватимуть терористів ХАМАСу – «як тих, хто планував, так і тих, хто здійснив різанину 7 жовтня».

Що відомо про Мохаммеда Дейфа

Мохаммед Діаб Ібрагім Дейф народився 12 серпня 1965 року. З 1996 року він очолював військове крило ісламістської організації ХАМАС. В Ізраїлі Дейф був визнаний одним із найнебезпечніших терористів, який особисто планував численні теракти проти мирних громадян.

Після серії терактів у 1996 році, коли за тиждень загинуло 58 мирних громадян, Дейф пішов у підпілля. Але через два роки, через важкий стан палестинських бойових організацій та ліквідації багатьох їхніх лідерів, Дейф знову розпочав підготовку терактів із сектору Газа.

Уранці 7 жовтні 2023 року Мохаммед Дейф оголосив, що ХАМАС розпочав нову військову операцію проти Ізраїлю під назвою «Шторм Аль-Акса», закликаючи палестинців у всьому світі до боротьби. 20 травня 2024 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордер на арешт Мохаммеда Дейфа.

До слова, 31 липня в Тегерані вбили політичного лідера палестинського угруповання ХАМАС 62-річного Ізмаїла Ганія. В одній із заяв ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві свого лідера. Ізраїль ці заяви не коментував.