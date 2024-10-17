Нідерланди виділять понад 271 млн євро на артилерійські снаряди для України
Країна планує надати більше великокаліберних артилерійських боєприпасів
Уряд Нідерландів анонсував виділення понад 271 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Допомогу нададуть у межах чеської ініціативи, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф в X 17 жовтня.
За словами прем’єра Нідерландів, його країна планує надати більше артилерійських боєприпасів великого калібру.
«Таким чином ми допомагаємо Україні підтримувати свої запаси боєприпасів у 2025 році й заохочуємо європейську оборонну промисловість до подальшого розвитку», – написав Дік Схоф.
Чеська ініціатива із закупівлі снарядів
У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України.
Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше запланованого – від 1,5 млн.
Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже передала Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи. Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки.
У липні в Чехії повідомили, що планують до кінця 2024 року поставити до України 500 тис. артилерійських боєприпасів в межах своєї ініціативи. На кінець серпня до плану приєдналися 18 країн-союзників. Наразі найбільше коштів надала Німеччина.
3 жовтня стало відомо, що чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Згідно з домовленостями, виробництво снарядів розпочнеться уже 2025 року.