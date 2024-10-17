Уряд Нідерландів анонсував виділення понад 271 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Допомогу нададуть у межах чеської ініціативи, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф в X 17 жовтня.

За словами прем’єра Нідерландів, його країна планує надати більше артилерійських боєприпасів великого калібру.

«Таким чином ми допомагаємо Україні підтримувати свої запаси боєприпасів у 2025 році й заохочуємо європейську оборонну промисловість до подальшого розвитку», – написав Дік Схоф.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів

У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше запланованого – від 1,5 млн.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже передала Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи. Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки.

У липні в Чехії повідомили, що планують до кінця 2024 року поставити до України 500 тис. артилерійських боєприпасів в межах своєї ініціативи. На кінець серпня до плану приєдналися 18 країн-союзників. Наразі найбільше коштів надала Німеччина.

3 жовтня стало відомо, що чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Згідно з домовленостями, виробництво снарядів розпочнеться уже 2025 року.