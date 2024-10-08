До України поїхали шість вантажівок із боєприпасами

Словаччина передала Україні партію артилерійських боєприпасів, на які зібрали кошти словацькі громадяни. Збір грошей для України став найуспішнішим в історії країни – понад 70 тис. словаків зібрали 4,5 млн євро за три тижні, повідомив у понеділок, 7 жовтня, словацький портал Noviny.

На зібрані кошти словаки закупили артилерійські боєприпаси в межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів. Збирати гроші благодійники почали після заяви уряду Словаччини про приєднання до чеської ініціативи для України, а їхня закупівля тривала до п’яти місяців.

«Ми можемо сказати, що це 135 піддонів, 122 тонни боєприпасів, і їх вивезли шість вантажівок», – повідомив ініціатор збору боєприпасів для України Федір Блащак.

Загалом до збору долучилися 70 тис. громадян Словаччини, які зібрали 4,5 млн євро на потреби України. За словами ініціатора збору, словаки пожертвували на душу населення більше, ніж Канада, Ісландія та Словенія. Із зібраних коштів залишилися ще 500 тис. євро, які благодійники вкладуть у контракт на закупівлі снарядів для гранатометів. За словами Федора Блащака, гранати мають поставити до кінця 2024 року.

Наразі до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилися 15 країн, які зобов’язалися поставити до України до кінця 2024 року 500 тис. 155-мм снарядів. Перша партія боєприпасів в межах ініціативи прибула нещодавно – Україна отримала 50 тис. боєприпасів стандарту НАТО.

Нагадаємо, 4 жовтня латвійські волонтери зібрали понад 200 тис. євро пожертв та придбали за них обладнання на потреби бригади «Азов». На зібрані гроші латвійці придбали 100 FPV-дронів, розвідувальні БпЛА, приціли, сухпайки, а також два позашляховики та потужні генератори для військовослужбовців.