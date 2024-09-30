На Закарпатті за сприяння благодійних організацій ЄС відкрили модульне містечко для переселенців
У Нересниці в 10 будинках проживатимуть 37 внутрішньо-переміщених осіб
У Нересницькій територіальній громаді Тячівського району завершили зведення 10 будинків для внутрішньо переміщених осіб. Будівництво тривало рік за підтримки благодійних організацій «Карітас» Чеської Республіки та словацької ГО «Людина у скруті».
Як повідомили у Закарпатській обласній раді 29 вересня, у модульному містечку в Нересниці проживатимуть 37 людей. Наразі родинами, евакуйованими із Харківської, Херсонської, Донецької та Запорізької областей, заселено 7 будиночків.
«Проект реалізовувався понад рік завдяки підтримці місцевого та обласного бюджетів, а також благодійній допомозі організації “Карітас” Чеської Республіки. До співпраці долучилася також ГО “Людина у скруті”, які надали меблі та техніку», – інформують в облраді.
На території містечка також розміщена Нересницька поліклініка та дитячий реабілітаційний центр «Милосердя», переселений сюди із Покровська у квітні 2024 року.