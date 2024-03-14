Ремонт і підготовка будівлі до прийому нових мешканців коштувала близько 7 млн гривень

На Закарпатті Нересницька сільська рада відмовилася утримувати відремонтований волонтерами шелтер для переселенців. Після розголосу у Закарпатській ОДА сказали, що в прихисток переїде Покровський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Працівників та підопічних центру утримуватимуть за гроші міського бюджету Покровська Донецької області.

Про те, що на Закарпатті влада блокує евакуацію цивільних із зони бойових дій, 13 березня повідомили у благодійному фонді «Схід SOS». В організації розповіли, що у 2023 році за допомогою донорів відремонтували стару будівлю у селі Нересниця та закупили обладнання для розміщення в шелтері переселенців з півдня та сходу України.

«Ми домовилися із місцевою владою: з нас ремонт старої будівлі та закупівля обладнання, а з громади – виділення коштів на утримання та зарплати соціальним працівникам, які допомагатимуть людям старшого віку та людям з інвалідністю. Ремонт і повна підготовка будівлі до прийому нових мешканців коштувала близько 7 млн гривень, але в останній момент місцева влада відмовилася виконувати свої зобовʼязання, заблокувавши процес евакуації», – зазначив координатор напряму відновлення БФ «Схід SOS» Євген Голованевський.

Голова Нересницької сільради Василь Гасинець пояснив Заголовку, що шелтер громада не зможе утримувати через брак грошей.

«Депутати не хочуть підтримувати це рішення, бо це є тягар для громади. Зараз обговорюється питання про передачу приміщення у власність Закарпатській обласній раді. Ми прийняли це рішення ще перед новим роком. З нашого боку ми вирішили передати приміщення області, бо бюджет області точно більший, ніж в громади», – сказав Василь Гасинець.

У свою чергу заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський зауважив, що у 2023 році Нересницька громада не розібралася, скільки грошей треба задіяти для утримання пересленців у зведеному волонтерами шелтері. Щоб об’єкт не пустував, прийняли рішення перемістити туди з Покровського району Донецької області центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя».

«Спільно з Мінреінтеграції були проведені наради, відправлені листи донору, але чекаємо остаточне рішення. Найближчим часом люди будуть евакуйовані і заклад дійсно використовуватиметься за призначенням. Вони самі будуть це фінансувати з бюджету Покровська і рішення стане довгостроковим – на час війни і рік після її завершення», – сказав Петро Добромільський.

Додамо, що шелтер, зведений волонтерами «Схід SOS» у Нересниці, розрахований на 36 місць. Щоб розмістити 65 працівників та підопічних центру «Милосердя», Закарпатська ОВА планує задіяти ще одну будівлю на території громади.