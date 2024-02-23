Буде 12 модульних двоповерхових будинків і дві багатоповерхівки

У Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах на Львівщині збудують 231 квартиру для переселенців з Луганщини. Житло надаватимуть в довгострокову оренду, але мешканці зможуть його викупити. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Мінреінтеграції, Львівська і Луганська ОВА та Дрогобицька міська рада підписали відповідний меморандум.

У Кам'янка-Бузькій громаді збудують 12 модульних швидкозбірних будинків котеджного типу. Усього тут буде 96 квартир, з яких 48 будуть призначені для людей із Сєвєродонецька.

У Дрогобицькій громаді збудують дві багатоповерхівки, під які вже виділили землю. Незабаром мають оголосити відповідний тендер, що визначить підрядника.

Загалом ідеться про 231 квартиру для 693 переселенців з Луганщини.

«Наразі понад 100 тисяч родин луганчан не мають власного житла і не в змозі його придбати самотужки. Тому доступна довгострокова оренда є оптимальним рішенням і для людей, і для держави», – сказав Артем Лисогор.

Проект перебуває на початковій стадії, але його мають реалізувати упродовж двох років. Зараз Сєвєродонецька міська військова адміністрація напрацьовує бальну систему для розподілу майбутнього житла та формує чергу на нього.

Житло будуватимуть в межах Проекту міжнародної технічної допомоги «Покращення житлових умов ВПО на сході України», що розпочався ще у 2021 році. Тоді для переселенців з тимчасово окупованої частини Луганщини мали збудувати квартири в Краматорську і Сєвєродонецьку. Міністерство реінтеграції, місцева влада та Міжнародна організація з міграції (МОМ) підписали відповідний меморандум, але почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що завадило втіленню проекту.

Тепер проект відновлюють, змінивши його географію. Окрім Львівщини, житло для переселенців в межах проекту у 2024-2025 роках будуватимуть у містах Хотин та Чернівці Чернівецької області, Коломия Івано-Франківської області, Ірпінь та с. Горенка Київської області, Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області, Дрогобич та Кам’янка-Бузька Львівської області.

Загальна вартість проекту – 72,1 млн євро. За ці гроші мають звести 24 об’єкти, в яких буде дві тисячі квартир для приблизно шести тисяч переселенців. Також довгострокова оренда житла у новозбудованих будинках може бути доступна для вразливих категорій з-поміж місцевого населення, додали в міністерстві реінтеграції.

Зазначимо, що зі стартом проекту у 2021 році ішлося про 560 квартир і 22,1 млн євро на проект.