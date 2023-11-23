Це перше житло для переселенців, збудоване з нуля на Львівщині

У Дрогобичі збудували швидкозбірний каркасний багатоквартирний будинок для переселенців. Це перше житло для ВПО, збудоване з нуля на Львівщині. У четвер, 23 листопада, його відкрили, у ньому поселять близько 60 українців з інших регіонів, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

«Звели його за канадською технологією дерев’яного будинкобудування. Від інших вона відрізняється швидкістю виконання робіт, витривалістю конструкції, енергоефективністю та екологічністю», – повідомив очільник області.

Будівля двоповерхова, там є 12 квартир, де зможуть жити близько 60 людей. Вона інклюзивна, із врахуванням вимог безбар’єрності. У будинку поселять багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю, родини військовослужбовців.

На будівництво витратили понад 17,5 млн грн бюджетних коштів, більшість суми – з держбюджету, частково – місцеві та обласні кошти. Меблі та техніку допомогли закупити благодійники.

За словами голови ОВА, навесні 2024 року на Львівщині почнуть будівництво ще трьох будинків для переселенців у цій громаді.