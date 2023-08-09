У трьох громадах поселять до 1700 людей

На Львівщині збудують три житлові комплекси, в яких буде близько 500 квартир. Два будинки зведують у Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах, у Старому Самборі зроблять реновацію житла. У трьох комплексах зможе проживати понад 1600 переселенців.

«Новий проект з будівництва житла для вимушених переселенців, який покликаний не лише поселити людей, а й забезпечити умови для їхньої повноцінної інтеграції в соціально-економічне та культурне життя громад. Тож сьогодні разом з колегами, які відповідають за соціально-економічний розвиток, вивчаємо практичні аспекти розробки довгострокових місцевих житлових програм», – повідомив 9 серпня Департамент економічної політики Львівської ОДА.

На цей проект близько 400 млн гривень виділить міжнародна організація IOM Ukraine. У ЛОВА зазначають, що у трьох комплексах буде від 442 до 556 квартир, там зможуть проживати від 1326 до 1668 внутрішньо переміщених осіб.

Міжнародна організація з міграції почала роботу в Україні у 1996 році, вона надає мігрантам, внутрішньо переміщеним особам та місцевим громадам через безпосередню гуманітарну допомогу та реалізовує проекти у сфері розвитку.