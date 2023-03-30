У приміщенні раніше планували створити кабінет поліцейського офіцера громади

У середу, 29 березня, «Українська освітня платформа» відкрила у Кам’янці-Бузькій на Львівщині новий прихисток для проживання переселенців. Його облаштували у колишньому приміщенні лікарні, де мали відкрити поліцейський відділок, але роботу припинили і приміщення багато років не було задіяне.

Представниця «Української освітньої платформи», яка координує проект «Домівка», Христина Купчева розповіла ZAXID.NET, що у будівлі замінили вікна, покриття підлоги, встановили опалення, помалювали стіни. Повністю зробили кухню і ванну. Будівля має зручне розташування: поруч є школа, дитячий майданчик, дитсадок, магазин. Ремонт обійшовся у понад 30 тис. доларів.

«Там раніше було відділення лікарні, потім планували відкрити поліцейський відділок. Відремонтували два кабінети, але задум не був реалізований, інші приміщення у запущеному стані. Ми наразі відремонтували перший поверх, там буде 16 місць. Пріоритет надаємо жінкам з дітьми, які зможуть проживати у прихистку до півроку», – уточнила Христина Купчева.

За цей час мешканці повинні знайти роботу і альтернативне житло. Але якщо не встигнуть, ніхто їх з прихистку не виселятиме. Загалом з міськрадою є домовленість на користування приміщенням на рік-два. Коли воно не буде використовуватись як прихисток, міська рада зможе його задіяти для інших соціальних проектів.

фото «Української освітньої платформи»

На другому поверсі «Українська освітня платформа» планує створити ще 20 місць, але поки шукає спонсорів. «Шукаємо кошти і хочемо далі будувати прихистки. Майже в кожні громаді маємо багато приміщень. Бачимо попит, пишемо грантові заявки», – додала координаторка проекту «Домівка».

Це вже шостий прихисток, який «Українська освітня платформа» облаштувала у чотирьох західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях за кошти міжнародних донорів. Організація створює прихистки у приміщеннях, які є в комунальній власності громади. Серед них – гуртожитки, колишній дитячий садок, сільрада чи навіть палац.

«У будь-якій громаді, в якій ми працюємо, ми спершу комунікуємо з місцевою владою і питаємо про їхні пропозиції. Нам важливо, щоб приміщення було на балансі громади і вона могла допомагати з оплатою комунальних витрат», – пояснила Христина Купчева.

На Львівщині такі прихистки вже функціонують у Стебнику – в гуртожитку місцевого ліцею, де «Українська освітня платформа» провела ремонт санвузлів, замінила вікна, закупила техніку та меблі. Ще один – у Жвирці біля Сокаля. Там під прихисток обладнали колишнє приміщення сільради, повністю відремонтували перший поверх.