Окрім Коломиї, соціальне житло для постраждалих від війни збудують і в інших містах України

Коломийська міська рада підписала меморандум про будівництво соціального житла з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За проектом, що фінансуватиметься Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, у Коломиї зведуть 200 квартир для постраждалих від війни українців.

Як повідомив 18 лютого, міський голова Коломиї Богдан Станіславський, нові квартири українці зможуть орендувати за пільговими цінами.

«У співпраці з нашим надійним іноземним партнером – Міжнародною організацією з міграції – у Коломиї побудуть 200 квартир, які внутрішньо переміщені особи та інші соціальні категорії, як от вчителі, лікарі, військові, зможуть орендувати за пільговими цінами. Звісно, що підписання меморандуму не означає, що вже завтра житло почнуть зводити. Та головне – процес рухається і тепер наші наміри завірені документально», – написав у Facebook Богдан Станіславський.

За інформацією прес-служби МОМ, окрім Коломиї, соціальне житло для постраждалих від війни збудують і в інших містах України. Проект, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку, передбачає будівництво до 2 тис. квартир для 6 тис. осіб у містах Хотин та Чернівці Чернівецької області, Коломия Івано-Франківської області, Ірпінь та с. Горенка Київської області, Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області, Старий Самбір, Дрогобич та Кам’янка-Бузька Львівської області.

За словами віце-прем'єр-міністерки України Ірини Верещук, загальна вартість проекту складає 72,1 млн євро. З цієї суми цьогоріч Німеччина надасть Україні для будівництва соціального житла 54 млн євро.