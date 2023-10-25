У Чернівцях планують побудувати нові будинки для сотень сімей переселенців. Гроші, 10,5 млн євро, на великий проект будівництва надає Європейський Союз. Міська влада вже виділила земельну ділянку, де наступного року розпочнеться будівельний процес. Завершити будівництво багатоквартирних будинків планують до кінця 2024 року.

Заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк розповів ZAXID.NET, що угоду про виділення гранту для проекту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Чернівцях» міська рада та Європейський Союз підписали в 2022 році. «В цьому проекті приймає участь декілька українських міст. Чернівці – це друге місто після Львова, якому найбільше виділили грошей на будівництво будинків для внутрішньо переміщених осіб. Ми подавали різні пропозиції. Донори розглядали й інші міста, але наше місто було обране. Я думаю, нам це вдалося, бо перш за все виділили землю під будівництво цих будинків», – додає Василь Зазуляк.

За проектом це мають бути триповерхові багатоквартирні будинки. В будівлях будуть передбачені квартири з різнею площею і кількістю кімнат. «Після реалізації цього проекту ми зможемо забезпечити житлом сотні сімей переселенців. В будинках будуть квартири різні, адже в нас сім’ї внутрішньопереміщених осіб теж є різні, в когось велика сім’я, і їм необхідно більше площі, а в когось лише двоє людей», – розповідає Василь Зазуляк.

Згідно з проектом нові житлові будинки планують звести з усіма необхідними енергоефективними заходами. За словами Василя Зазуляка, в будівлях буде передбачена котельна на біопаливі, сучасні металопластикові енергоефективні вікна, утеплення.

Земельна ділянка під будівництво вже виділена, вона розташована в одному із спальних житлових мікрорайонів Чернівців. «Ми орієнтувалися на те, що будинки повинні бути близько до соціальної інфраструктури, шкіл, садочків, лікарень. Щоб людям було зручно, не треба їхати з одного кінця міст в інший, щоб отримати необхідні послуги», – додає Василь Зазуляк.

Проект передбачає й співфінансування від міської ради. За кошти міста будуть підведені всі комунікації, побудують котельню на біопаливі, облаштують під’їзну дорогу. Тендер на саме будівництво ще не оголошували, у міській раді сподіваються до кінця 2023 року завершити всі необхідні документальні процедури, і вже тоді винести пропозицію на електронний майданчик торгів.

У міській раді також зазначили, що спільно з міжнародною фінансовою організацією НЕФКО розробили процедури розподілу житла для внутрішньо переміщених осіб у побудованих будинках. Ці правила розроблені згідно з законодавством України та будуть затверджені Європейським Союзом. Переселенці, які хочуть отримати житло, можуть за додатковою інформацією звертатися до міської ради Чернівців, або в управління соцзахисту.

Додамо, що за офіційними даними Чернівецької міської ради в місті зареєстровано 40 тисяч переселенців.