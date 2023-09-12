Фінансування ЄС дозволить побудувати новий багатоквартирний будинок з внутрішнім оздобленням та мінімальним меблюванням

У Дубні в Рівненській області представили проект будинку, який побудують для внутрішніх переселенців за кошти Європейського Союзу. Житло побудують на вулиці Василя Червонія. Євросоюз виділив понад 5,25 млн євро, проте всі комунікації та бомбосховища побудують за кошти міста.

Грантовий проект впроваджується у межах програми European Union in Ukraine «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні» та адмініструється NEFCO Nefco in Ukraine. Фінансування ЄС дозволить побудувати новий багатоквартирний будинок з внутрішнім оздобленням та мінімальним меблюванням.

Управління архітектури Дубенської міської ради вже підписало договір з переможцем тендеру на виконання проєктних робіт ТОВ «Гарант Проект». Будинок повинні здати не пізніше середини 2025 року.