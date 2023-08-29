Демонтаж будинків у Гостомелі

З відходів зруйнованих під час боїв багатоповерхівок у Гостомелі під Києвом планують будувати нові будинки. На Чернігівщині подрібненим будівельним сміттям підсипають ґрунтові дороги, а в селі Ягідному використають стару цеглу для відновлення спортзалу, пишуть Texty.org.

Французи пропонують повторно використовувати будівельне сміття за технологією, відпрацьованою в Бейруті, де відбудовували порт після вибуху у 2020 році. Вперше її почали застосовувати в Гостомелі від Києвом.

У Гостомелі біля військової частини французька компанія демонтувала чотири зруйновані росіянами будинки на три і п’ять поверхів. Будівельне сміття розібрали на фракції: залізобетон, цегла, метал, пластик, дерево, скло, азбест. Залізобетон і цеглу подрібнили. Їх використають при будівництві нового житла. Азбест, шкідливий для людей і довкілля, запакували й вивезли на окремий полігон, де його зберігають.

Демонтаж зруйнованих багатоповерхівок почали 23 січня 2023 року. За вісім тижнів 20 працівників будівельної компанії розібрали й переробили всі чотири будинки. Розбирали вручну й за допомогою техніки, кранів. Із чотирьох будинків вийшло 15 тис. тонн будівельного сміття.

Зразки матеріалів відправляли на аналізи, щоб розуміти, де потім можна використовувати їх повторно. Згідно з результатами, із цього сміття можна виробляти бетон хорошої якості. Залишки цеглин підуть на заливку котлованів. Найдрібнішу фракцію будуть додавати в бетон. Це не здешевлює будівництво, але розв’язує проблеми мільярдів тон будівельного сміття, яке нікуди дівати.

Зараз благодійний фонд «Стійка Україна» на етапі отримання дозволів на будівництво будинків у Гостомелі. На відбудову саме чотирьох багатоквартирних будинків потрібно від 15 млн до 30 млн євро. Початковий етап – знесення будинків – фінансував французький уряд. Зараз шукають донорів і шляхи освоєння коштів.

Розроблена ООН програма передбачає, що технологія подрібнення сміття може поширитися на Чернігів і область, зокрема, на Киселівську, Киїнську, Іванівську, Новобілоуську громади. За 2021 рік у Чернігові на міське сміттєзвалище вивезли 7 тис. 606 т будівельного сміття. Після бойових дій ця цифра зросла до 18 тис 631 т сміття за 2022 рік.

Основний об’єм будівельного сміття буде після того, як у Чернігові демонтують п’ять будинків: два під’їзди дев’ятиповерхівки на вулиці Чорновола, гуртожиток на ЗАЗі і три одноповерхові багатоквартирні будинки в районі залізничного вокзалу, а також дві повністю зруйновані школи. Будинки поки що не демонтовують, бо руїни під арештом через кримінальне провадження.

У Ягідному на Чернігівщині за допомогою волонтерів відновлюють спортзал. Вони вже відправили цеглу на експертизу, яка показала, що з неї можна будувати. У громаді чекають на результати рішення по програмі ООН з відбудови, тим часом голови інших постраждалих громад прийшли висновку, що найкраще воно годитиметься для підсипання ґрунтових доріг.