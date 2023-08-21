У будинку буде 105 квартир – одно-, дво- та трикімнатних

Об’єднання переселенців «Спільна справа», яка опікується 35-ма громадами Вінницької області, до кінця 2023 року планує здати в експлуатацію багатоквартирний будинок. Його на власні гроші побудували самі переселенці, пише «Хмарочос».

Об’єднання створили ще у 2015-му переселенці з Донецької і Луганської областей та Криму. Елеонора Руденко, виконавча директорка в обслуговувальному «Житлово-будівельному кооперативі “Спільна справа”» розповідає, що спочатку організація збиралася залучити до будівництва місцеву і державну владу або взяти участь у програмах кредитування. Вони навіть підписали з облрадою меморандум і планували, що один із приватних фондів надасть пільгові кредити, проте через повномасштабне вторгнення план змінився, і будівництво фінансують самі переселенці

На вулиці Сергія Зулінського кооператив побудував семиповерхівку на ділянці, яку міська рада видала їм у 2020 році.

«Кооператив працює так: люди роблять внески, і за ці гроші зводять будинок. Всі інші питання також лягали на плечі самих власників. Для нас такий формат був зручним, оскільки ми самостійно могли обирати і забудовників, і підрядні організації. Надалі, як тільки будинок здадуть в експлуатацію, створимо ОСББ», – пояснює Елеонора Руденко.

У будинку буде 105 квартир – одно-, дво- та трикімнатних площею від 40 до 86 м2. Майже всі уже продані, наразі залишилося кілька трикімнатних для купівлі. Їх можуть придбати люди, які постраждали внаслідок війни.

Спочатку ціна за квадратний метр складала 9000 грн, але через війну кооператив не знайшов власників для 1000 квадратних метрів комерційних приміщень на цокольному поверсі, продаж яких був закладений у вартість квартир. Тому довелося підняти ціну, що зараз складає 13 570 грн за квадратний метр.