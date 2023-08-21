На добудованих поверхах планують розмістити палатне відділення на 74 ліжкомісця

У Львові реконструюють лікарню швидкої медичної допомоги, що входить до Першого територіального медичного об'єднання. Йдеться про надбудову двох поверхів реабілітації у межах стін Національного реабілітаційного центру «Незламні», що працює на базі Першого ТМО. Про це повідомляє департамент містобудування ЛМР.

Виконком міської ради видав 18 серпня відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. У межах реконструкції заплановано демонтаж технічного поверху будівлі та надбудова четвертого і п’ятого поверхів.

На четвертому поверсі облаштують терасу (візуалізація АВМК)

На добудованих поверхах планують розмістити палатне відділення на 74 ліжкомісця та зони відпочинку. Також тут будуть кімнати для медичного персоналу, господарські та технічні приміщення. На четвертому поверсі облаштують терасу. Крім того, передбачено заміну пасажирського ліфта для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у реабілітаційному центрі «Незламні» отримують кваліфіковану допомогу українці, які постраждали через російську агресію. Від початку створення тут уже пролікували понад 13 тисяч поранених: військові і цивільні, дорослі та діти. Офіційне відкриття Центру відбулося у квітні 2023 року.