В новому корпусі реабілітаційного центру встановили сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою

Старий корпус поліклініки на вул. Мазепи, 25 переобладнали у сучасний корпус реабілітації, першу чергу якого відкрили сьогодні, 11 квітня. Тут вже працюють із реабілітологами пацієнти центру НЕЗЛАМНІ. Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для відновлення, і щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців.

Корпус реабілітації Національного центру НЕЗЛАМНІ з'єднали із головним корпусом лікарні скляним мостом. Повний цикл надання допомоги забезпечить співпраця з хірургами, травматологами та іншими фахівцями, які працюють в команді медзакладу, а також доступність до всього необхідного діагностичного обладнання.

«Цей мостик, по якому ви сьогодні йшли, був збудований за три місяці. І це нереально в будь-якій країні світу, але це можливо в Україні. Як і можливо за чотири місяці зробити ремонт і привести до нового стану 7 поверхів площ для реабілітації. Тому що це для наших Героїв, які захищають нас на передовій. Тому ми маємо велику мету збудувати в Україні екосистему НЕЗЛАМНІ. Це найкраща хірургія, всі види реабілітації, це будівництво житла, пошук роботи, спорт і мистецтво. Але це неможливо зробити без частиночки серця, яку кожен сюди вкладає. Червоний хрест вклав частиночку свого серця сюди, мер Фрайбурга вклав частину свого серця. Фрайбург найбільше допоміг нам під час війни. Наші колеги з багатьох міжнародних організацій вклали сюди частиночку серця. Велика вам подяка за це – ви вкладаєте частинку у те, щоб бути нам усім», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

В новому корпусі реабілітаційного центру встановили сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Також тут є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати.

Невдовзі запрацює і басейн, адже реабілітація у воді – невід'ємна складова відновлення. Також у корпусі є ерготерапевтична квартира з кухнею, де пацієнтів вчитимуть про себе дбати у максимально домашніх умовах. Ерготерапевти допомагатимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також тут створять імітацію магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки. Фахівці з фізичної реабілітації працюватимуть пліч-о-пліч з психологами та психотерапевтами.

Реконструкцію сучасного корпусу Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ розпочали в кінці грудня 2022 року.

«Люди, які зазнали ураження війною, повинні лікуватися в найкращих умовах. Тут умови справді найкращі. Від сантиметра до метра – всі площі для наших пацієнтів. Тут зібрана команда найкращих лікарів і медичних сестер, які лікуватимуть наших пацієнтів. Цей корпус зроблений не однією людиною – це зроблено величезним колективом різних людей з різних міст України і світу. Хочу подякувати всім: від медичної санітарки і лікаря, до міського голови і міста, депутатам. Хочу подякувати нашим спонсорам, містам-партнерам – Фрайбургу, Вроцлаву і їх мерам. Подякувати великому нашому меценатові – фонду Direct Relief, який надзвичайно багато помагає нам, подякувати уряду Німеччини, Швейцарському посольству. І всім-всім, хто долучився, щоб це все зробити найкращим. Відзавтра цей корпус почне приймати пацієнтів: як стаціонарно, так і амбулаторно з усієї України», – сказав Олег Самчук, гендиректор Першого медоб'єднання Львова.

Реконструкція корпусу здійснювалася за підтримки Товариства Червоного Хреста України, міст-партнерів Львова – Фрайбурга та Вільнюса. Кожному із партнерів, які долучилися до реновації, присвятили поверх у корпусі Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ.

«Великі ідеї символічно починаються у Львові. Тому ми так успішно і працюємо. Я пишаюся тими результатами, якими ми усі разом досягли, бо це можливо лише за підтримки величезної команди. І ми долучилися взагалі не вагаючись. Перший крок «Unbroken mothers» показав, що ми на правильному шляху. Для нас це можливість надати змогу змінити своє життя людям, які постраждали від війни. Це військові, цивільні діти, жінки. Це велика можливість змінити своє життя, зробити це життя щасливішим», – сказав Максим Доценко, Генеральний директор Товариства Червоного Хреста України.

«Ми ніколи в історії Фрайбурга не отримували більших пожертв від мешканців, ніж цього разу – коли збирали кошти для нашого міста-побратима Львова. В такі скрутні час ми повинні виявити справжню дружбу і солідарність. І звісно, коли Андрій Садовий запропонував стати одним із першим амбасадорів проєкту, я одразу погодився. Я дуже вражений тими темпами, з яким відбулася ця трансформація», – сказав Мартін Горн, мер Фрайбурга, який підтримав проєкт НЕЗЛАМНІ. А відтак, символічно передав частинку історії Фрайбурга – камінь, який був закладений у підвалинах собору, який будували прості громадяни протягом 300 років.

Обладнання для залів надали міжнародний фонд Direct Relief та Посольство Швейцарії в Україні. Світлотехнічне обладнання для корпусу надала компанія Signify. Умеблювання корпусу здійснено за підтримки компанії IKEA. Автором проєкту реабілітаційного комплексу, дизайну інтер'єрів та супровід під час будівництва забезпечила архітектурно-інжинірингова компанія abmk.

За словами керівника напрямку фізичної реабілітації НЕЗЛАМНИХ Ігоря Кошівки, з 12 квітня почнуть працювати шість поверхів нового корпусу. Він зазначив, що виникали труднощі з облаштуванням холу, але не є на заваді, щоб вже починати працювати й надавати допомогу захисникам і захисницям.

«Пацієнт тут отримуватиме певний спектр допомоги, бо основні напрямки нашого центру – це реконструктивна хірургія, протезування. Маємо чітку послідовність дій і мету. У перспективі говоритимемо про те, щоб забезпечити тут перебування родичів пацієнтів. Якщо говоримо про палатний фонд, то він передбачає 50 місць для важких пацієнтів. Якщо говоримо про сам центр, реабілітаційні зали, відкриємо ще амбулаторну реабілітацію, то це набагато більше людей. Говорити про точні цифри не можна, бо математика тут не працює», – сказав Ігор Кошівка.

33-річний десантник Михайло Юрчук торік першим у НЕЗЛАМНІ отримав біонічний протез руки. Тепер він очікує на спортивний протез ноги від платформи Spartan Race, щоб здійснити свою мрію – знову пробігти марафон.

Михайло Юрчук

20-річний Руслан Тапчан з Київщини перебуває у реабілітаційному центрі понад тиждень. На війні хлопець втратив обидві ноги. До 24 лютого 2022 року він навчався у Національному університеті біоресурсів і природокористування на факультеті землевпорядкування.

«Я пішов на війну добровольцем. Повинен був 23 лютого 2023 року записуватися в тероборону, а 24 лютого мала бути медкомісія. Так сталося, що медкомісію проходити не довелося. О 9 ранку пішов у військкомат, одразу отримав зброю і ми вже почали виконувати бойові завдання. Були бої під Києвом. Потім постало питання, хто хоче залишитися в теробороні й охороняти блокпости, то залишається, а хто хоче реально воювати, то треба записатися в ЗСУ. Звісно, що я обрав друге», – розповів військовий.

Руслан Тапчан очікує на протези

Він пригадує, що мав довгий та інтенсивний період підготовки, навчався у Великій Британії. Згодом виконував бойові завдання у Донецькій області. Руслан Тапчан отримав поранення у грудні 2022 року в смт Нью-Йорк.

«Був бій. Ми зайняли позиції ворога. Був дуже сильний артобстріл. Росіяни атакували нас і в ході бою я наступив на протипіхотну міну. Мені пощастило, що вона стояла неправильно й пішла лише по ногах. Мене дуже довго не могли евакуювати через сильний артобстріл, шансів зберегти ноги не було», – пригадує Руслан Тапчан.

Хлопцеві вже зробили заміри ніг й через ще тиждень будуть протези. Наразі він має постійне тренування та фізіотерапію.

«Коли отримаю протези, хочу повернутись на війну. У мене вже підписаний рапорт. Я зідзвонююсь постійно з командиром. Зрозуміло, що вже не зможу бути у розвідці, штурмувати. Проте зможу займатися аеророзвідкою або отримаю посаду в штабі», – розповів військовий.

Довідка

Національний центр реабілітації НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) на базі Першого медоб'єднання Львова – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим та отримати якісну реабілітацію. З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.

Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі НЕЗЛАМНІ запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні. Сайт проекту.