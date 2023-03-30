головна мета форуму - розробити шляхи якісної реабілітації українців, що постраждали від війни

У Львові 11-13 квітня відбудеться Міжнародний форум реабілітації. Фахівці з усього світу – медики, експерти, представники міжнародних інституцій, фондів, європейських країн, а також представники національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, у тому числі Червоний Хрест України, зберуться разом, щоб обговорити, проаналізувати та розробити шляхи якісної реабілітації людей, що постраждали внаслідок воєнних дій в Україні, повідомила у четвер, 30 березня, прес-слуюба ЛМР.

Відкриють форум пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN, аби розповісти, як проходить їхня реабілітація.

«Питання реабілітації в Україні наразі є дуже гострим. Щодня кількість людей, які потребують допомоги, зростає. І ми, Червоний Хрест України, готові підтримувати якісні проекти з реабілітації. Наше пріоритетне завдання – підтримка людей, які зазнали фізичних та психологічних травм, створити комфортні умови, які сприятимуть швидкому одужанню, а найголовніше – адаптації до сучасних реалій та побуду», – зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко,

Мери Фрайбурга, Орхуса, Парми, Охтирки та Львова говоритимуть про роль міст у реабілітації людини після війни та поранень.

«Після вторгнення росії в Україну, Львів став гуманітарним хабом країни – через місто пройшли мільйони внутрішньо переміщених осіб. Наші медики рятували цивільних та військових в таких масштабах, з якими досі ніколи не стикались. Зокрема, Перше територіальне медичне об`єднання прийняло приблизно 11 тисяч поранених. Відтак, ми виступили з ініціативою розбудови екосистеми реабілітації UNBROKEN у Львові. Нашими партнерами вже виступили десятки міжнародних партнерів – структури Європейського Союзу, міста-побратими, міжнародні організації», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Представники МОЗ, ВООЗ, медичної служби Британії, госпіталю ветеранів в Ізраїлі, Червоного Хреста та реабілітаційних центрів України говоритимуть про побудову дієвої системи реабілітації.

Другий день Форуму буде присвячений національній політиці у сфері реабілітації, до обговорення долучаться міністри та народні депутати. Серед тем другого дня буде також робота мультидисциплінарної команди в реабілітаційному центрі, реабілітація дітей, травмованих війною, та збереження ментального здоров'я.

Під час форуму відбудеться виставка новітнього обладнання для реабілітації. Понад 40 сучасних зразків іноземного та українського виробництва будуть представлені аудиторії, а це: біонічні протези, роботизовані системи ходьби, екзоскелети, роборукавички, системи для мобілізації організму тощо.

Також заплановано пітчинг стартапів: свої розробки презентуватимуть 10 кандидатів. Журі обере найкращих, які отримають фінансову підтримку на впровадження проекту в реабілітаційному центрі UNBROKEN від міста-партнера Львова – Вюрцбурга.

Аби взяти участь у форумі, необхідно подати заявку та отримати підтвердження від організаторів.

Форум працюватиме три дні у різних локаціях: