Перший біонічний протез руки, який встановили у центрі, отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук.

У четвер, 23 березня, національний реабілітаційний центр «Незламні» Першого медоб’єднання Львова відкриває майстерню протезування, в якій буде 10 робочих місць і де за місяць виготовлятимуть 100 протезів.

До команди протезистів уже приєдналися пацієнти, які втратили кінцівки через війну, зокрема, військові, повідомили у ЛМР. Серед членів команди – танкіст Ілля, який втратив ногу в бою, а тепер готується стати протезистом, повідомила прес-служба ЛМР.

Площа майстерні – 250 м². Майстерня складається з гіпсової, де виготовлятимуть гіпсові негативи, кімнати з пічками та верстатами, де робитимуть куксоприймачі, у ній також є примірочна і тренувальна кімнати. Нова майстерня оснащена обладнанням одного з найкращих у світі виробників – німецької компанії Ottobock.

У команді центру – вісім фахівців. Є протезисти із багаторічним досвідом роботи, і є молоді спеціалісти. Серед них Ілля Пилипенко – танкіст, що втратив ногу в бою. Захисник лікується у центрі «Незламні». Невдовзі він отримає протез, а потім, пройшовши навчання, допомагатиме таким, як сам. Також у центрі є ще 6 вакансій протезистів.

Аби мотивувати пацієнтів, на стінах протезної майстерні висять фото незламних українців, які уже отримали протези в центрі. Від вересня встановлено більше сотні протезів, десять з яких – біонічні протези рук.

«Майстерню протезування вдалося відкрити завдяки допомозі донорів. Зокрема, бренд NESCAFÉ компанії Nestlé передав 3,5 млн грн для реновації приміщення. Обладнання вдалося придбати завдяки коштам американської організації The Global Jewish 9-1-1 та БФ «Запорука». Обладнання з Німеччини транспортувала компанія Meest», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у національному реабілітаційному центрі «Незламні» НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Окрім того, у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.