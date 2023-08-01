Візуалізація реабілітаційного центру після перебудови і розширення

Виконавчий комітет міськради Львова у вівторок, 1 серпня, затвердив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію лікарні в Брюховичах, де буде реабілітаційний центр для постраждалих від війни. Проект передбачає добудову до лікарні ще одного – третього – поверху та басейну. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Лікарня на вул. Івасюка, 74 у Брюховичах належить до підрозділів Першого ТМО Львова. Тут відновлюються люди після важких захворювань – інфарктів, інсультів, пневмоній тощо. Від початку повномасштабного вторгнення тут також проходять реабілітацію військові і поранені цивільні, тож виникла потреба у перебудові і розширенні лікарні для повноцінного реабілітаційного центру в межах проекту «Незламні».

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у лікарні будуть нові зали для реабілітації, басейн, новий інклюзивний вхід. Також до приміщення добудують третій поверх, що дозволить збільшити кількість місць із 70 до 106.

Візуалізація від ЛМР

Візуалізація від ЛМР

На території центру будуть спортивні майданчики, простір для відпочинку і реабілітації на природі, а також ємності для збору дощової води, щоб зменшити навантаження на каналізацію.

У міськраді кажуть, що фахівці, які працюватимуть над проектом, планують зберегти цінні риси архітектури лікарні, що була сформована у 1980-х роках.