В Україні послуги з реабілітації зможуть отримати щонайменше 126 тис. пацієнтів за рік

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив президенту план подальшого розвитку системи реабілітації країни. За основу моделі розвитку взято ізраїльський досвід, що враховує як потреби цивільних, так і військових. Він не втратить актуальність навіть після війни й не призведе до утворення надлишку реабілітаційних відділень, повідомило 21 липня МОЗ України.

Представлений план передбачає, що кожна кластерна та надкластерна лікарня матиме у складі власне стаціонарне реабілітаційне відділення.

«Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення працюватимуть у 136 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. У кожному з таких медзакладів розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Загалом у межах країни йдеться про понад 5 250 ліжок. Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тис. пацієнтів», – йдеться в повідомленні.

Також планують створити шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня, де надаватимуть допомогу:

пацієнтам із травмами грудного відділу хребта та нижче;

людям, які потребуватимуть психологічного відновлення;

апалічним пацієнтам;

людям із шийною травмою тощо.

Ще п’ять реабілітаційних центрів, розрахованих на 200 ліжок кожен, запустить Міністерство оборони.

Мета проекту – формування більше ніж 7 000 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують активного відновлення. Допомога таким людям починатиметься відразу після стабілізації їхнього стану, що дозволить максимально ефективно відновити втрачені функції або компенсувати їх професійно підібраними допоміжними засобами реабілітації. Це допоможе пацієнтам швидше повернутися додому, до родини, роботи й повноцінного життя.