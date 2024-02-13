Для ветеранів та деяких інших категорій ставку знизили до 4%

Львівська обласна військова адміністрація підписала договір про співробітництво з Ощадбанком, ПриватБанком та Укргазбанком. У договорі ідеться про компенсацію відсотків за іпотечними кредитами для окремих категорій громадян. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

Банки, з якими підписала договір ЛОВА, є найбільшими учасниками державної програми пільгового кредитування на житло «єОСеля». Договір дозволить оформити іпотеку за програмою «єОселя» без відсотків для:

військовослужбовців ЗСУ за контрактом;

працівників СБУ, зовнішньої розвідки, ГУР;

НГУ;

Державної прикордонної служби;

Управління держохорони та Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби;

ДСНС;

співробітників Служби судової охорони;

поліцейських та членів їхніх сімей.

Для ветеранів війни та їхніх сімей, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів і загиблих захисників і захисниць відсоткову ставку знизили до 4% річних.

Щоб отримати додаткову компенсацію в рамках обласної програми потрібно:

заповнити заявку у додатку «Дія» на іпотеку «єОселя» та отримати підтвердження;

обрати один із банків-партнерів – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк;

обрати житловий об’єкт у будь-якому населеному пункті Львівської області;

укласти угоду з обраним банком та додати заяву на отримання додаткової компенсації відсотків з обласного бюджету.

Учасник програми повинен мати зареєстроване місце проживання на території Львівської області. У 2024 році на фінансування програми в обласному бюджеті Львівщини заклали 15 млн грн.

Від старту програми «єОселя» жителі Львівщини отримали 367 кредитів на 614 млн грн (третє місце в рейтингу областей), з них 197 кредитів – військовослужбовцям ЗСУ і силовикам, 58 – педагогам, 27 – медикам, 9 – науковцям, два – внутрішньо переміщеним особам та 74 – іншим категоріям громадян.