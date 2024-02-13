Військові-контрактники зі Львівщини можуть оформити іпотеку «єОселя» без відсотків
Компенсувати відсоткову ставку за кредитом їм будуть з бюджету області
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Львівська обласна військова адміністрація підписала договір про співробітництво з Ощадбанком, ПриватБанком та Укргазбанком. У договорі ідеться про компенсацію відсотків за іпотечними кредитами для окремих категорій громадян. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.
Банки, з якими підписала договір ЛОВА, є найбільшими учасниками державної програми пільгового кредитування на житло «єОСеля». Договір дозволить оформити іпотеку за програмою «єОселя» без відсотків для:
- військовослужбовців ЗСУ за контрактом;
- працівників СБУ, зовнішньої розвідки, ГУР;
- НГУ;
- Державної прикордонної служби;
- Управління держохорони та Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби;
- ДСНС;
- співробітників Служби судової охорони;
- поліцейських та членів їхніх сімей.
Для ветеранів війни та їхніх сімей, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів і загиблих захисників і захисниць відсоткову ставку знизили до 4% річних.
Щоб отримати додаткову компенсацію в рамках обласної програми потрібно:
- заповнити заявку у додатку «Дія» на іпотеку «єОселя» та отримати підтвердження;
- обрати один із банків-партнерів – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк;
- обрати житловий об’єкт у будь-якому населеному пункті Львівської області;
- укласти угоду з обраним банком та додати заяву на отримання додаткової компенсації відсотків з обласного бюджету.
Учасник програми повинен мати зареєстроване місце проживання на території Львівської області. У 2024 році на фінансування програми в обласному бюджеті Львівщини заклали 15 млн грн.
Від старту програми «єОселя» жителі Львівщини отримали 367 кредитів на 614 млн грн (третє місце в рейтингу областей), з них 197 кредитів – військовослужбовцям ЗСУ і силовикам, 58 – педагогам, 27 – медикам, 9 – науковцям, два – внутрішньо переміщеним особам та 74 – іншим категоріям громадян.