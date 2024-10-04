Благодійники передадуть бригаді 100 FPV-дронів та чотири розвідувальних безпілотники

Латвійські волонтери групи Support AZOV Latvia зібрали понад 200 тис. євро пожертв та придбали за них обладнання на потреби бригади «Азов». Придбані БпЛА, транспорт, сухпайки та генератори благодійники передадуть до України протягом місяця, повідомив 4 жовтня латвійський мовник LSM.lv.

До закупленої організацією партії допомоги увійшли:

100 FPV-дронів вартістю приблизно 50 тис. євро;

чотири розвідувальні дрони DJI;

приціли нічного бачення;

кілька сотень сухпайків;

два позашляховики;

дев’ять потужних генераторів.

В Support AZOV Latvia повідомили, що організація постійно перебуває на зв’язку з бригадою та реагує на запити бійців. Гроші на потреби «Азову» продовжуватимуть збирати до середини жовтня. Протягом місяця закуплене обладнання надішлють до України.

«Дуже допомагає [бійцям – ред.] підтримка ззовні, від самих латвійців. І те, що ми туди приїжджаємо, тому що, навіть не кажучи про солдатів, які дуже мотивовані такими речами, люди відчувають, що вони в цьому не одні в цій війні та в цій боротьбі», – повідомив представник організації Гунтарс Янсонс.

Нагадаємо, станом на 14 вересня від початку повномаштабної війни спільнота Сергія Стерненка придбала понад 100 тис. FPV-дронів для ЗСУ. Активний збір триває, а безпілотники передаються військовослужбовцям раніше від їхньої фактичної оплати.