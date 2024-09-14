FPV-дрони, передані військовим спільнотою Сергія Стерненка

У суботу, 12 вересня, активіст та блогер Сергій Стерненко повідомив, що його спільнота зібрала гроші, які дозволили придбати 100 тис. FPV-дронів на потреби ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Втім, збір триватиме.

«100 026 FPV ми з вами закупили за весь час», – написав активіст.

Спільнота Сергія Стерненка придбала 100 тис. безпілотників за час повномасштабного вторгнення

Сергій Стерненко повідомив, що цифра переданих дронів для війська є більшою, оскільки FPV-безпілотники передаються військовослужбовцям раніше від їхньої фактичної оплати.

Зазначимо, збір Сергія Стерненка на FPV-дрони триває з початку повномасштабного вторгнення. Станом на 21:00 спільнота накопичила на постійній «банці» понад пів мільйона гривень.

«Наша мета – купувати хоча б 200 дронів на день та передавати швидко на фронт! Мінімальна мета – від 2 млн грн на день», – йдеться на сторінці збору.

Долучитися до збору коштів на FPV-дрони можна за посиланням.