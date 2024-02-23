Ці легендарні човни вже використовувалися для результативних атак на Кримський міст та 9 російських кораблів

За два дні українці задонатили 297,5 млн грн, необхідних для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby. Про це ввечері у п’ятницю, 23 лютого, повідомив блогер Ігор Лаченков у Telegram.

«Зібрали за 2 дні. Легендарно. Дякую всім, ви найкращі. 300 мільйонів просто… Щоб ви зрозуміли швидкість збору – один човен на годину», – написав він.

Нагадаємо, що зранку 22 лютого платформа United24 спільно з monobank, активістом Сергієм Стерненком та блогером Ігорем Лаченковим оголосила про збір 297,5 млн грн на морські дрони розробки Служби безпеки України Sea Baby.

Серед усіх учасників збору розіграють 36 карток mono+avrora від постійного партнера UNITED24 — мережі мультимаркетів «Аврора». Виграти 35 карток зі 100 тис. грн на рахунку можна за внесок від 100 грн. А за пожертву від 1000 грн — 1 картку з 1 млн грн на рахунку.

Розробка СБУ – морський дрон Sea Baby здатний нести 850 кг вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань у 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари. Вартість одного морського дрона Sea Baby становить 8,5 млн грн.

Дрони показали свою ефективність у Чорному морі, знищивши низку російських кораблів та завдавши шкоди російській інфраструктурі. Впродовж 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати «Адмирал Макаров» та «Адмирал Эссен», а також мінний тральщик «Иван Голубец» і патрульний корабель «Ладный», ракетоносії «Самум» та «Буян», корабель «Павел Державин» та великий військовий буксир «Профессор Николай Муру», розвідувально-гідрографічний корабель «Владимир Козицкий».

Крім того, у липні 2023 року два дрони цієї моделі пошкодили опору та проліт Кримського моста, що сполучає Росію з тимчасово окупованим півостровом.